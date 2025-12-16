Скидки
Тренер «Челси» Мареска высказался об игре команды без ключевых футболистов

Тренер «Челси» Мареска высказался об игре команды без ключевых футболистов
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед матчем 1/4 финала Кубка английской лиги с «Кардифф Сити» похвалил свою команду за качественную игру, несмотря на травмы у ключевых игроков.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Из 16 матчей Премьер-лиги мы провели 11 без нашего лучшего игрока — Коула Палмера, пять — без Мойсеса [Кайседо], все — без Ливая [Колуилла] — все эти игроки очень важны для команды, именно поэтому я хотел бы похвалить своих ребят: даже при таком количестве травм мы по-прежнему в игре.

Коул, наш лучший игрок, отсутствовал на протяжении почти всего сезона. Если убрать лучшего игрока из «Арсенала», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», то результат будет тот же, поэтому нужно учитывать и остальных футболистов команды.

Мойсес Кайседо может играть, он наконец-то вернулся. Если мы решим, что его нужно выпустить на поле, то он выйдет», — приводит слова Марески официальный сайт лондонцев.

Новости. Футбол
