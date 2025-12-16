«Челси» и «Ман Сити» интересуются 16-летним талантом из «Баварии» — Mirror

Отец 16-летнего центрального защитника «Баварии» Кассиано Киалы прилетел в Англию для переговоров с «Челси» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в мюнхенском клубе считают немецкого футболиста одним из самых перспективных молодых талантов наряду с полузащитником Ленартом Карлом. «Бавария» хочет любой ценой сохранить в клубе Киалу.

Несмотря на переговоры, защитник не сможет перейти в «Челси» или «Манчестер Сити» до своего совершеннолетия. Подчёркивается, что указанный переговорный процесс в большей степени касается будущего 16-летнего игрока.

Действующее трудовое соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2027 года.

