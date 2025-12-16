Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» и «Ман Сити» интересуются 16-летним талантом из «Баварии» — Mirror

«Челси» и «Ман Сити» интересуются 16-летним талантом из «Баварии» — Mirror
Комментарии

Отец 16-летнего центрального защитника «Баварии» Кассиано Киалы прилетел в Англию для переговоров с «Челси» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в мюнхенском клубе считают немецкого футболиста одним из самых перспективных молодых талантов наряду с полузащитником Ленартом Карлом. «Бавария» хочет любой ценой сохранить в клубе Киалу.

Несмотря на переговоры, защитник не сможет перейти в «Челси» или «Манчестер Сити» до своего совершеннолетия. Подчёркивается, что указанный переговорный процесс в большей степени касается будущего 16-летнего игрока.

Действующее трудовое соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
Один из нападающих «Челси» хочет покинуть клуб в январе — Caught Offside

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android