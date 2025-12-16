Скидки
«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Бруну Фернандеша — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» не собирался продавать полузащитника Бруну Фернандеша минувшим летом. Кроме этого, «красные дьяволы» до сих пор хотят сохранить игрока сборной Португалии. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее Фернандеш эмоционально рассказал, что манкунианский клуб был готов расстаться с ним в летнее трансферное окно. Тогда появлялись слухи о возможном переходе Бруну в некий саудовский клуб. По информации инсайдера, интерес к игроку из Саудовской Аравии сохраняется, но полузащитник ещё прошлым летом решил не уходить из «МЮ» и играть в Европе.

В нынешнем сезоне португалец в 17 матчах за клуб во всех турнирах забил пять голов и отдал семь результативных передач.

