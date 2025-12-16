«Гвадалахара» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:00

Сегодня, 16 декабря, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Гвадалахара» из третьей лиги страны и каталонская «Барселона». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Гвадалахара» одержала две победы в двух предыдущих стадиях турнира. В первом раунде команда одолела «Касереньо» (1:0), во втором оказалась сильнее клуба «Сеута». Для «Барселоны» данный матч станет первым в текущем розыгрыше.

Сине-гранатовые являются действующим победителем Кубка Испании. В финале прошлогоднего турнира каталонцы одержали победу над мадридским «Реалом» (3:2 (доп. вр.)).