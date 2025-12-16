«Наносят ущерб испанскому футболу». Ассоциация судей — о критике со стороны Переса

Испанская ассоциация футбольных арбитров (AESAF) сделала заявление, в котором выразила непринятие слов президента мадридского «Реала» Флорентино Переса насчёт бездействия ответственных структур в отношении дела Негрейры. Глава «сливочных» также назвал это дело «самым крупным скандалом в истории футбола».

«Мы отвергаем недавние заявления Флорентино Переса, которые наносят серьёзный ущерб репутации судейского корпуса и испанского футбола. Мы не являемся частью какого-либо заговора или сговора с другими клубами или их руководителями. Ни один арбитр не был привлечён к ответственности за все время расследования так называемого дела Негрейры. Не можем признать обоснованным обвинение в коррупции, направленное в адрес судей», — приводит AS слова из заявления AESAF.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

