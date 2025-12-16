Скидки
«Цель — продолжать творить историю». Тренер «ПСЖ» Энрике — перед матчем с «Фламенго»

Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА с бразильским «Фламенго».

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
«За последние четыре месяца мы показали свою способность преодолевать различные ситуации. Финал будет напряжённым. «Фламенго» — очень хорошая команда, поэтому матч будет непростым.

«Фламенго сейчас в очень хорошем периоде, они взяли много трофеев. Мне нравится, как играет эта команда. Я помню их выступления на клубном чемпионате мира этим летом, они провели несколько очень интересных встреч. Это команда, которая хорошо играет как с мячом, так и без него.

В прошлом сезоне нашей целью было войти в историю с «ПСЖ». В этом сезоне наша цель — продолжать творить историю. Нам нужно быть готовыми и сосредоточенными на протяжении всего матча. Каждое действие может быть важным и решающим. Мы готовы. Думаю, в этом сезоне команда демонстрирует тот же настрой, что и в прошлом», — приводит слова Энрике официальный сайт парижского клуба.

