Вадим Андреев рассказал об интересе зарубежных инвесторов к российским клубам

Комментарии

Вадим Андреев, являющийся президентом по Евразии в инвестиционном фонде No Limit Sport Investment, высказался об интересе зарубежных инвесторов к российским клубам.

«Как президент по Евразии в No Limit Sport Investment, получил запрос от наших учредителей из Belhasa Group и собственника компании по анализу рынка и потенциальной покупке футбольного клуба в восточной Европе. Сейчас наша команда аналитиков изучает рынок и потенциал клубов с инфраструктурой и базой болельщиков.

Конечно, нас интересуют большие клубы с большой историей и инфраструктурой, особенно когда Россия вернётся на международный рынок, а клубы снова смогут играть в еврокубках. Мы смотрим на Россию, Узбекистан и Казахстан, но конкретных клубов пока нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в прессе появлялась информация, что инвестиционный фонд No Limit Sport Investment изучает одну из российских команд по заказу арабских инвесторов.

