Талант «Баварии» Ленарт Карл мог перейти в «Реал», друг семьи раскрыл причины срыва сделки

Комментарии

17-летний полузащитник «Баварии» Ленарт Карл мог перебраться в мадридский «Реал» в 2018 году. Журналист и друг семьи футболиста Себастьян Лейсганг рассказал о просмотре молодого игрока в испанской команде, а также назвал причины срыва перехода.

«Он проходил просмотр в «Реале», когда ему было 10 лет. Были тренировочные сборы на региональном уровне, один из них – в Гросскротценбурге, в регионе Ашаффенбург. Оттуда он прошёл в следующий раунд, который проходил в Меммингене. Там он снова добился успеха, после чего его пригласили в «Реал» и разрешили играть на «Бернабеу».

Как вы знаете, сделка с «Реалом» тогда не состоялась. Отец позже сказал мне, что он очень рад этому, потому что чувствовал, что дело было не столько в сыне, сколько в переговорах с крупными агентствами по подбору игроков. Вот почему сделка сорвалась, и, оглядываясь назад, семья, конечно, не жалеет об этом», — приводит слова Лейсганга издание Bild.

