Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Рубина» Давиташвили может продолжить карьеру в «Бешикташе» — Footmercato

Экс-игрок «Рубина» Давиташвили может продолжить карьеру в «Бешикташе» — Footmercato
Полузащитник «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили может перейти в «Бешикташ». Об этом сообщает Footmercato.

Контракт футболиста с его нынешней командой рассчитан до лета 2028 года. Прошлым летом ряд европейских клубов хотели усилиться грузинским футболистом, но компания Kilmer Sports, инвестор «Сент-Этьена» и единственный акционер клуба с прошлого лета, заблокировала уход звёздных игроков. Давиташвили это расстроило, однако он продолжил приносить пользу команде. «Бешикташ» всерьёз намерен совершить трансфер в январе, «Сент-Этьен» не станет удерживать хавбека сборной Грузии. Самому игроку данный вариант также интересен.

В России Давиташвили выступал за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал».

Комментарии
