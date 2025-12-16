Гвардиола ответил на вопрос о будущем Траффорда, перешедшего в «Сити» летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что вратарь Джеймс Траффорд останется в стане «горожан» как минимум до конца нынешнего сезона.

«Он невероятный вратарь. К сожалению [для Траффорда], Джиджио [Джанлуиджи Доннарумма] — наш основной вратарь, но он невероятен. В течение года можно кого-то заменить, однако вратарь — это нечто особенное. Но он будет с нами в нынешнем сезоне, а потом посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Траффорд перешёл в «Манчестер Сити» из «Бёрнли» минувшим летом. В текущем сезоне 23-летний вратарь принял участие в шести матчах во всех турнирах, два из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

