Георгий Щенников завершил карьеру, экс-игрок ЦСКА подробно объяснил своё решение

Георгий Щенников завершил карьеру, экс-игрок ЦСКА подробно объяснил своё решение
Комментарии

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной России Георгий Щенников объявил о завершении профессиональной карьеры. Защитник покинул московский клуб летом 2023 года и с тех пор не возвращался к профессиональному футболу.

«Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно. Сейчас столько молодых ребят играют в РПЛ — красавчики! С теми же Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым у меня нет шансов тягаться», — сказал Щенников в интервью Sport24.

Георгий Щенников является воспитанником ЦСКА. Вся его карьера прошла в армейском клубе. Всего на его счету 260 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых защитник записал на свой счёт шесть голов и 12 результативных передач.

