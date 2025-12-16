Скидки
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника из клуба АПЛ — The Sun

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику «Борнмута» Алексу Скотту. «Красные дьяволы» планируют обновить состав грядущим летом, и английский футболист может стать одной из трансферных целей. Об этом сообщает The Sun.

Скотт выступает в составе «вишен» с лета 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

