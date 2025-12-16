Клубы из Англии и Франции интересуются Канте — L’Équipe

Полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в Англии или во Франции. Об этом сообщает L’Équipe.

«Аль-Иттихад» работает над продлением контракта футболиста ещё на один год, другие саудовские клубы также следят за ситуацией, но вариант с Англией или Францией тоже вероятен. Отмечается, что «Аль-Иттихад» всерьёз намерен не допустить ухода Канте из команды в январе.

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции ранее выступал за такие европейские клубы, как «Булонь», «Лестер Сити» и «Челси». Действующее трудовое соглашение 34-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.