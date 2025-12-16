Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Купил квартиру себе, сестре и дом родителям». Экс-игрок ЦСКА Щенников — об итогах карьеры

«Купил квартиру себе, сестре и дом родителям». Экс-игрок ЦСКА Щенников — об итогах карьеры
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал, чем занимается после ухода из футбола, а также дал совет молодым футболистам, как распоряжаться заработанными за карьеру деньгами. Бывший латераль армейцев покинул клуб в 2023 году.

— Чем сейчас занимаетесь?
— Недвижимостью. Ещё по ходу карьеры начал покупать помещения, а сейчас сдаю их — за время они выросли в цене. А главное хобби — падел.

— Мало футболистов заранее заботятся о своём будущем.
— И я не сразу к этому пришёл. Начал интересоваться к 28 годам по совету моего агента и друга Сергея Пушкина. Бизнесом до сих пор занимаемся вместе.

— Дадите совет молодым футболистам — как лучше всего распорядиться деньгами?
— Сначала необходимо обеспечить семью. Первым делом я купил себе квартиру, потом — машину и квартиру сестре и дом родителям. Нельзя запрещать молодым футболистам покупать дорогие вещи и автомобили: они заслужили это своим трудом. И неправильно их хейтить за большие покупки, если перед этим ребята обеспечили всю жизнь своей семьи, — сказал Щенников в интервью Sport24.

Материалы по теме
Официально
Георгий Щенников завершил карьеру, экс-игрок ЦСКА подробно объяснил своё решение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android