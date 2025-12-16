«Купил квартиру себе, сестре и дом родителям». Экс-игрок ЦСКА Щенников — об итогах карьеры

Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал, чем занимается после ухода из футбола, а также дал совет молодым футболистам, как распоряжаться заработанными за карьеру деньгами. Бывший латераль армейцев покинул клуб в 2023 году.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Недвижимостью. Ещё по ходу карьеры начал покупать помещения, а сейчас сдаю их — за время они выросли в цене. А главное хобби — падел.

— Мало футболистов заранее заботятся о своём будущем.

— И я не сразу к этому пришёл. Начал интересоваться к 28 годам по совету моего агента и друга Сергея Пушкина. Бизнесом до сих пор занимаемся вместе.

— Дадите совет молодым футболистам — как лучше всего распорядиться деньгами?

— Сначала необходимо обеспечить семью. Первым делом я купил себе квартиру, потом — машину и квартиру сестре и дом родителям. Нельзя запрещать молодым футболистам покупать дорогие вещи и автомобили: они заслужили это своим трудом. И неправильно их хейтить за большие покупки, если перед этим ребята обеспечили всю жизнь своей семьи, — сказал Щенников в интервью Sport24.