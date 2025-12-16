«ПСЖ» отреагировал на решение суда обязать клуб выплатить Мбаппе € 61 млн

«ПСЖ» прокомментировал решение парижского суда по трудовым спорам обязать клуб выплатить бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе около € 61 млн по делу о компенсации зарплаты.

«Пари Сен-Жермен» принимает к сведению решение, вынесенное судом Парижа по трудовым спорам, которое оно исполнит, оставив при этом за собой право на апелляцию.

«ПСЖ» всегда действовал добросовестно и честно и будет продолжать делать это дальше. Теперь клуб смотрит в будущее, основанное на единстве и коллективных успехах, и желает игроку всего наилучшего в дальнейшей карьере», — цитирует пресс-релиз французского гранда RMC Sport.

В ноябре нынешнего года сообщалось, что Мбаппе требует от «ПСЖ» компенсацию в размере € 263 млн. В эту сумму входят невыплаченные нападающему зарплата и премиальные после завершения контракта, а также компенсация за то, как с ним обращались в команде.

