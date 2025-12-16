Губернатор Воронежской области оценил результаты «Факела» после первой половины сезона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал результаты «Факела» после первой половины сезона. Команда с отрывом возглавляет таблицу Лиги Pari, набрав 48 очков. «Урал», занимающий вторую строчку, имеет в активе 41 очко.

«Подвели итоги деятельности ФК «Факел» в первой половине сезона 2025-2026 годов. Результат заметен не только в турнирной таблице ФНЛ — клуб развивается системно, по разным направлениям.

Думаю, всем видны полные трибуны на домашних матчах и уверенная игра команды. Развивается академия клуба, реализуются социальные акции.

Сейчас средний возраст футболистов «Факела» составляет 26-27 лет. Тренерский штаб мыслит прогрессивно. Поэтому потенциал у команды высокий. Игроки основы готовятся к зимнему тренировочному циклу и проведут сборы в Турции, а молодёжный состав — в Сочи.

Если говорить про юных спортсменов, то в академии клуба сейчас занимаются более 300 воспитанников, свыше 100 из них — девочки. С детьми работают 20 лицензированных тренеров, создан полноценный отдел детского скаутинга. Заключены соглашения с 11 футбольными школами Воронежа и области. Молодёжная команда досрочно сохранила место в элитном дивизионе, а её игроки получают вызовы в сборные своих возрастов.

Обсудили дальнейшее развитие инфраструктуры клуба, обновление тренировочных полей и привлечение новых партнёров. Регион и дальше будет поддерживать «Факел» — как спортивный бренд и как значимую часть общественной жизни области.

Мы удовлетворены работой менеджмента «Факела». Приятно было услышать, что руководство команды понимает важность работы на сборах и отдает себе отчёт, что во второй части сезона предстоит решить ещё множество ответственных задач. Главная из них остается неизменной — возвращение в элиту отечественного футбола!» – написал Гусев в своём телеграм-канале.