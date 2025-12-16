Скидки
«Ювентус» хочет обменять Локателли на Хёйбьерга из «Марселя» — La Gazzetta dello Sport

Полузащитник «Марселя» и сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг стал одной из главных целей туринского «Ювентуса» в рамках ближайшего трансферного окна. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринцы хотели бы укрепить полузащиту команды, но не готовы совершать дорогие покупки. При этом ни руководство провансальцев, ни сам главный тренер команды Роберто Де Дзерби не желали бы расставаться с датчанином, поскольку этот игрок очень важен для команды.

При этом Де Дзерби высоко оценивает игровые качества хавбека туринцев Мануэля Локателли, «бьянконери» намерены воспользоваться этим и обменять итальянца на датчанина.

Новости. Футбол
