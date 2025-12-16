Скидки
Главная Футбол Новости

Андреев предположил, как будет выглядеть сделка по покупке клуба из России инвесторами ОАЭ

Бывший гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о возможном приобретении клуба из России арабскими инвесторами. Ранее сообщалось, что фонд No Limit Sport, где Андреев является одним из президентов, изучает одну из российских команд по заказу инвесторов из ОАЭ.

— Как может выглядеть сам процесс покупки клуба?
— Я вижу сделку примерно таким образом: контрольный пакет, вложения в трансферы и команду, а также, если потребуется, улучшение инфраструктуры. С нынешнего собственника — наличие стадиона, базы, академии на льготных условиях, что это всё не войдёт в изначальную покупку клуба. Все умеют считать деньги. Мы хотим подробно проработать все вопросы, чтобы это было долгосрочное и выгодное сотрудничество для фонда и нынешнего собственника.

— Есть ли конкретный клуб, к которому инвесторы проявляют интерес?
— Конкретики нет. Мы анализируем рынок: город, население, платёжеспособность, инфраструктуру, стадион, продажу билетов и лож с бизнес зонами, базу и академию. Смотрим на потенциал развития, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

