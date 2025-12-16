Скидки
Экс-тренер «Саутгемптона» Стилл объяснил, почему отказался от работы в «Нанте»

Бывший главный тренер «Саутгемптона» Уильям Стилл, ныне пребывающий без клуба, рассказал, почему решил отказаться от предложения возглавить «Нант». Специалист покинул английский клуб в ноябре.

«Это было не самое подходящее время. Я хочу сделать правильный выбор. Не желаю браться за проект, относительно которого не обладаю всей информацией, не имея при этом какого-либо контроля. Я поблагодарил семью [владельца клуба] Вальдемара Кита, но я предпочёл немного отойти в сторону. Надеюсь, у «Нанта» получится остаться в Лиге 1», — приводит слова Стилла Canal+.

На данный момент «Нант» находится на 17-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

