Доход «Ман Сити» в минувшем сезоне составил £ 694,1 млн, убыток — £ 9,9 млн

«Манчестер Сити» на официальном сайте опубликовал годовой отчёт за 2024-2025 финансовый год, который показывает, что в минувшем сезоне доход «горожан» составил £ 694,1 млн, что является третьим показателем в истории клуба. При этом в сезоне-2024/2025 «Манчестер Сити» не выиграл ни одного трофея.

Как следует из отчёта «горожан», убыток клуба составил £ 9,9 млн.

Чистая прибыль от продажи футболистов в прошедшем сезоне — £ 95,2 млн, что на £ 44 млн меньше, чем за сезон до этого. Чистая стоимость активов «Манчестер Сити» – более £ 850 млн.

Напомним, по итогам минувшего сезона «горожане» заняли третье место в чемпионате Англии.

