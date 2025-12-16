Сломавший ногу на КЧМ Мусиала прокомментировал возвращение к тренировкам в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал своё возвращение к тренировкам с клубом после травмы на клубном чемпионате мира — 2025. Футболист сломал ногу в столкновении с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в матче с «ПСЖ» (0:2).

«Приятно вернуться в команду», — подписал фотографии с тренировки «Баварии» Мусиала в соцсети X.

Фото: ФК «Бавария»

Джамал Мусиала пропустил всю первую часть сезона-2025/2026 и не сыграл ни минуты за клуб. Ранее главный тренер действующих чемпионов Германии Венсан Компани в интервью клубной пресс-службе заявил, что на Мусиалу не оказывается давление, а его возвращение на поле ожидается в январе.