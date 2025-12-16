Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сломавший ногу на КЧМ Мусиала прокомментировал возвращение к тренировкам в «Баварии»

Сломавший ногу на КЧМ Мусиала прокомментировал возвращение к тренировкам в «Баварии»
Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал своё возвращение к тренировкам с клубом после травмы на клубном чемпионате мира — 2025. Футболист сломал ногу в столкновении с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в матче с «ПСЖ» (0:2).

«Приятно вернуться в команду», — подписал фотографии с тренировки «Баварии» Мусиала в соцсети X.

Фото: ФК «Бавария»

Джамал Мусиала пропустил всю первую часть сезона-2025/2026 и не сыграл ни минуты за клуб. Ранее главный тренер действующих чемпионов Германии Венсан Компани в интервью клубной пресс-службе заявил, что на Мусиалу не оказывается давление, а его возвращение на поле ожидается в январе.

Материалы по теме
Сенсация у «Баварии», поворот гонки в Италии, безумная победа Эмери. Главное в еврофутболе
Видео
Сенсация у «Баварии», поворот гонки в Италии, безумная победа Эмери. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android