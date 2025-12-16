Скидки
«Ботафого» должен «Зениту» порядка € 3 млн за трансфер Артура — Globo

«Ботафого» имеет задолженность перед «Зенитом» в размере 20 млн бразильских реалов (€ 3,1 млн) за переход нападающего Артура, который состоялся в январе 2025 года. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, клуб из Рио-де-Жанейро утверждает, что задержка перевода произошла из-за санкций. При этом на текущий момент в «Ботафого» не исключают вариант с продажей Артура.

Бразильский футболист играл за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. В составе «Зенита» Артур принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

