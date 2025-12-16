Молодой шведский игрок завершил карьеру в 24 года из-за пропажи интереса

Шведский центральный защитник, ранее выступавший в Англии за «Питерборо Юнайтед», Оскар Валлин объявил о завершении карьеры в 24 года.

«Мне это просто больше неинтересно. Вообще, я мог бы продолжить играть, но сейчас понимаю, что у меня пропало желание это делать. Возвращение в Швецию для продолжения карьеры меня тоже не интересует. Я чувствую, что хочу посвятить время всему тому, чем пожертвовал за последние 15 лет из-за футбола. Да, я прекратил играть.

У меня никогда и не было особых планов в футболе, всё шло само собой, однако я уже давно понял, что не собираюсь играть до 35 лет. Я завершил карьеру в 24 года, но мог бы в 22 или в 27», — приводит слова Валлина BBC.