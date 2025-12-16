Чалов опроверг слова агента о желании покинуть ПАОК и сказал, что не работает с ним

Нападающий греческого клуба ПАОК Фёдор Чалов заявил, что футбольный агент Шандор Варга не представляет его интересы, и опроверг слова венгра о возможном уходе из клуба. Ранее Варга заявил, что форварду некомфортно в ПАОКе, и обвинил тренера, а также сказал, что к Чалову есть интерес от клубов Мир Российской Премьер-Лиги и от команд из Европы.

«Варга не мой агент и не представляет мои интересы. Не знаю, почему он высказывается от моего имени. Всё, что он сказал — неправда и ко мне никакого отношения не имеет. Об этом я уже сообщил руководству и главному тренеру ПАОКа. Проблем с этим, слава богу, нет. На всякий пожарный обозначу, что мои дела ведёт агентство Base Soccer Agency», — приводит слова Чалова журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Фёдор Чалов перебрался в греческий ПАОК из московского ЦСКА летом прошлого года. В сезоне-2025/2026 на счету нападающего 21 матч за клуб, в котором он отметился тремя голами и одной результативной передачей.