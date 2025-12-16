Переговоры между Жерсоном и «Палмейрасом» продвинулись в последние дни — DP

«Палмейрас» ведёт переговоры о переходе с полузащитником «Зенита» Жерсоном, который может присоединиться к бразильской команде в 2026 году. Об этом сообщает Da-Lhe Palestra.

По информации источника, в последние дни переговоры между «Палмейрасом» и 28-летним футболистом продвинулись в «правильном направлении». В клубе из Сан-Паулу считают, что Жерсон способен добавить команде большей динамики и технического мастерства.

Жерсон стал футболистом «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

