Стало известно имя лучшего тренера года в женском футболе

Возглавляющая женскую сборную Англии Сарина Вигман-Глоцбах получила приз лучшему тренеру года в женском футболе от ФИФА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В 2025 году англичанки под руководством Вигман-Глоцбах во второй раз подряд выиграли чемпионат Европы. На групповом этапе турнира Англия заняла второе место в группе D, в которой также выступали команды Франции, Нидерландов и Уэльса. В 1/4 финала англичанки переиграли шведок (2:2, 3:2 пен.), в полуфинале они одолели итальянок (2:1), а в решающем матче соревнования Англия победила Испанию: в основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти подопечные Вигман-Глоцбах оказались сильнее — 3:1.

