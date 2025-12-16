Луис Энрике — лучший тренер 2025 года по версии ФИФА

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Помимо испанского специалиста на эту награду претендовали: Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Микель Артета («Арсенал»), Арне Слот («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Хавьер Агирре (сборная Мексики).

В минувшем сезоне под руководством Энрике «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: