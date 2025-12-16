ФИФА объявила символическую сборную 2025 года на премии The Best

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила символическую сборную 2025 года на премии The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходит в Дохе (Катар).

Символическая сборная 2025 года по версии ФИФА:

Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»/«ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Нуну Мендеш «ПСЖ», Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Джуд Беллингем («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»).

Фото: FIFA

Ранее лучшим тренером года по версии ФИФА был признан испанский специалист Луис Энрике. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.