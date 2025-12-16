Скидки
Главная Футбол Новости

ФИФА объявила символическую сборную 2025 года на премии The Best

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила символическую сборную 2025 года на премии The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходит в Дохе (Катар).

Символическая сборная 2025 года по версии ФИФА:

Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»/«ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Нуну Мендеш «ПСЖ», Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Джуд Беллингем («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»).

Фото: FIFA

Ранее лучшим тренером года по версии ФИФА был признан испанский специалист Луис Энрике. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

