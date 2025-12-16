Скидки
Усман Дембеле — лучший футболист 2025 года по версии ФИФА

Усман Дембеле — лучший футболист 2025 года по версии ФИФА


Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим футболистом 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В прошедшем сезоне в составе «Пари Сен-Жермен» футболист взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе французского гранда дошёл до финала клубного чемпионата мира. Также Дембеле выиграл «Золотой мяч» — 2025.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами.

