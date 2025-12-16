Скидки
Айтана Бонмати из «Барселоны» — лучшая футболистка года по версии FIFA The Best

Комментарии

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой года по версии FIFA The Best 2025. Ранее испанка в третий раз подряд стала обладательницей женского «Золотого мяча» 2025 года, тем самым установив рекорд.

По итогам минувшего сезона Айтана Бонмати в составе каталонского клуба взяла чемпионат Испании, Кубок Королевы и Суперкубок Испании по футболу среди женщин. Полузащитница забила 16 голов и сделала 12 результативных передач.

В составе национальной команды футболистка дошла до финала чемпионата Европы, где Испания по пенальти уступила Англии (1:1, 1:3 пен.). Несмотря на это, Бонмати была признана лучшим игроком турнира.

