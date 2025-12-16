Скидки
Рафинья — вне символической сборной ФИФА — 2025. У бразильца 34+26 в 57 матчах сезона

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья не был включён в символическую сборную года по версии ФИФА на премии The Best.

В минувшем сезоне бразильский футболист в составе сине-гранатовых отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Рафинья стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С «Барселоной» Рафинья выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Символическая сборная 2025 года по версии ФИФА: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»/«ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Нуну Мендеш «ПСЖ», Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Джуд Беллингем («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»).

Комментарии
