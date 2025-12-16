Скидки
Стала известна лучшая женская команда года по версии ФИФА

Стала известна лучшая женская команда года по версии ФИФА
Комментарии

Международная федерация футбола на официальном сайте объявила состав лучшей команды 2025 года в женском футболе.

Вратарь: Ханна Хэмптон («Челси», сборная Англии).

Защитники: Она Батлье, Ирен Паредес (обе — «Барселона», сборная Испании), Лия Уильямсон («Арсенал», сборная Англии), Люси Бронз («Челси», сборная Англии).

Полузащитники: Клаудия Пина, Патри Гихарро, Айтана Бонмати (все — «Барселона», сборная Испании).

Нападающие: Алексия Путельяс («Барселона», сборная Испании), Алессия Руссо («Арсенал», сборная Англии), Мариона Кальдентей («Арсенал», сборная Испании).

Тренером года в женском футболе была признана возглавляющая сборную Англии Сарина Вигман-Глоцбах.

Айтана Бонмати из «Барселоны» — лучшая футболистка года по версии FIFA The Best
