Стала известна лучшая женская команда года по версии ФИФА

Международная федерация футбола на официальном сайте объявила состав лучшей команды 2025 года в женском футболе.
Вратарь: Ханна Хэмптон («Челси», сборная Англии).
Защитники: Она Батлье, Ирен Паредес (обе — «Барселона», сборная Испании), Лия Уильямсон («Арсенал», сборная Англии), Люси Бронз («Челси», сборная Англии).
Полузащитники: Клаудия Пина, Патри Гихарро, Айтана Бонмати (все — «Барселона», сборная Испании).
Нападающие: Алексия Путельяс («Барселона», сборная Испании), Алессия Руссо («Арсенал», сборная Англии), Мариона Кальдентей («Арсенал», сборная Испании).
Тренером года в женском футболе была признана возглавляющая сборную Англии Сарина Вигман-Глоцбах.