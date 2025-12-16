Скидки
Кисляк обошёл Головина в рейтинге самых дорогих футболистов России — Transfermarkt

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк обошёл футболиста «Монако» Александра Головина в рейтинге самых дорогих игроков из России по версии Transfermarkt. Хавбек армейцев подорожал на € 4 млн и теперь оценивается в € 20 млн.

Стоимость Головина, напротив, снизилась с € 20 млн до € 18 млн. Полузащитник «Монако» опустился на третье место. Самым дорогим россиянином по версии портала остаётся футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков (€ 25 млн).

Топ-10 самых дорогих российских футболистов на 16 декабря (Transfermarkt):

1. Алексей Батраков («Локомотив») — € 25 млн.
2. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 20 млн.
3. Александр Головин («Монако») — € 18 млн.
4-5. Константин Тюкавин («Динамо») — € 15 млн.
4-5. Матвей Сафонов («ПСЖ») — € 15 млн.
6. Максим Глушенков («Зенит») — € 14 млн.
7-9. Станислав Агкацев («Краснодар») — € 10 млн.
7-9. Сергей Пиняев («Локомотив») — € 10 млн.
7-9. Иван Обляков (ЦСКА) — € 10 млн.
10-12. Дмитрий Баринов («Локомотив») — € 9 млн.
10-12. Игорь Дивеев (ЦСКА) — € 9 млн.
10-12. Александр Черников («Краснодар») — € 9 млн.

