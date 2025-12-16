Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он что, баскетболист?» Жена Рафиньи выразила негодование из-за итогов премии ФИФА

«Он что, баскетболист?» Жена Рафиньи выразила негодование из-за итогов премии ФИФА
Комментарии

Наталия Беллоли, жена нападающего сборной Бразилии и «Барселоны» Рафиньи, в своём аккаунте в социальной сети отреагировала на символическую сборную 2025 года по версии ФИФА, куда не был включён её супруг.

«Вы считаете, что он играет в баскетбол? Они даже больше этого не скрывают!» — написала Беллоли.

В минувшем сезоне бразильский футболист в составе сине-гранатовых отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Рафинья стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С «Барселоной» Рафинья выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
Рафинья — вне символической сборной ФИФА — 2025. У бразильца 34+26 в 57 матчах сезона

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android