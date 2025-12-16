«Он что, баскетболист?» Жена Рафиньи выразила негодование из-за итогов премии ФИФА

Наталия Беллоли, жена нападающего сборной Бразилии и «Барселоны» Рафиньи, в своём аккаунте в социальной сети отреагировала на символическую сборную 2025 года по версии ФИФА, куда не был включён её супруг.

«Вы считаете, что он играет в баскетбол? Они даже больше этого не скрывают!» — написала Беллоли.

В минувшем сезоне бразильский футболист в составе сине-гранатовых отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Рафинья стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С «Барселоной» Рафинья выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: