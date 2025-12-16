Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Усман Дембеле высказался после получения премии FIFA The Best 2025

Усман Дембеле высказался после получения премии FIFA The Best 2025
Комментарии

Фланговый нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался после победы в голосовании на приз FIFA The Best 2025.

«Я хотел бы поблагодарить всех своих товарищей по команде. Тяжёлый труд окупается. Я благодарю свою семью, «ПСЖ», с которыми у нас был фантастический год. Спасибо Джанни Инфантино, я получил ваше сообщение на свой день рождения. Надеюсь вернуться сюда в следующем году», – приводит слова Дембеле RMC Sport.

В прошедшем сезоне в составе «Пари Сен-Жермен» футболист взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе французского гранда дошёл до финала клубного чемпионата мира. Также Дембеле выиграл «Золотой мяч» — 2025.

Материалы по теме
Дембеле — футболист года по версии ФИФА! А ещё назвали лучших вратаря и тренера. LIVE
Live
Дембеле — футболист года по версии ФИФА! А ещё назвали лучших вратаря и тренера. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android