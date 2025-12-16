Усман Дембеле высказался после получения премии FIFA The Best 2025

Фланговый нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался после победы в голосовании на приз FIFA The Best 2025.

«Я хотел бы поблагодарить всех своих товарищей по команде. Тяжёлый труд окупается. Я благодарю свою семью, «ПСЖ», с которыми у нас был фантастический год. Спасибо Джанни Инфантино, я получил ваше сообщение на свой день рождения. Надеюсь вернуться сюда в следующем году», – приводит слова Дембеле RMC Sport.

В прошедшем сезоне в составе «Пари Сен-Жермен» футболист взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе французского гранда дошёл до финала клубного чемпионата мира. Также Дембеле выиграл «Золотой мяч» — 2025.