Батраков сравнялся по трансферной стоимости с Эндриком из «Реала» и Араухо из «Барселоны»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt. После обновления по Мир Российской Премьер-Лиге 20-летний футболист сравнялся по стоимости с форвардом «Реала» Эндриком и защитником «Барселоны» Рональдом Араухо.

По итогам первой части сезона РПЛ оценка стоимости потенциального трансфера Алексея Батракова выросла с € 23 млн до € 25 млн, что сделало его самым дорогим игроком чемпионата России наряду с капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

В первой половине сезона-2025/2026 Батраков принял участие в 23 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России. На его счету 15 забитых мячей и шесть голевых передач.

