«Врать суду — преступление». ТВ «Реала» — о показаниях Лапорты по делу Негрейры

Телевидение мадридского «Реала» прокомментировало слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который на судебном слушании по делу Негрейры заявил, что не знает лично бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Марию Негрейру. Напомним, каталонский клуб подозревается в даче взяток Негрейре с 2001 по 2018 год.

«Насколько я помню, врать в суде является преступлением», — приводит Mundo Deportivo слова ведущего на телевидении мадридского «Реала».

В ходе слушания Лапорта также заявил, что «Барселона» никогда не совершала действий, направленных на влияние на ход соревнований и получение преимуществ. Президент сине-гранатовых подчеркнул, что происходящее является спланированной кампанией против репутации клуба.

