«Балтику» могут покинуть три футболиста в зимнее трансферное окно

Калининградская «Балтика» может расстаться с тремя футболистами в зимнее трансферное окно. Как сообщает Metaratings, к уходу из клуба близки полузащитник Даниил Уткин, а также защитники Диего Луна и Амир Мохаммад.

По данным источника, калининградцы собираются расторгнуть арендное соглашение по Уткину и вернуть его обратно в «Ростов». Луна и Мохаммад, как сообщается, также не входят в планы главного тренера команды Андрея Талалаева на весну.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу в чемпионате России на пятом месте в турнирной таблице. В активе подопечных Талалаева 35 очков в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет пять очков.