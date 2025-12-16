Скидки
«Надеюсь, у вашего футбола светлое будущее». Месси поблагодарил Индию за гостеприимство

«Надеюсь, у вашего футбола светлое будущее». Месси поблагодарил Индию за гостеприимство
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси обратился к индийским болельщикам, которых он поблагодарил за гостеприимство во время своего турне по стране.

«Намасте, Индия! Какие потрясающие визиты в Дели, Мумбаи, Хайдарабад и Калькутту! Спасибо за тёплый приём, щедрое гостеприимство и всю любовь, которую вы проявили ко мне на протяжении всего моего путешествия. Надеюсь, у футбола в Индии светлое будущее», — написал Месси в своём аккаунте в социальной сети.

Турне Месси по Индии длилось три дня. В Калькутте футболист открыл свою статую, чей размер превышает 21 метр.

Тур Месси по Индии — хаос! Лео уезжает со скандалом и несколькими мемами
Тур Месси по Индии — хаос! Лео уезжает со скандалом и несколькими мемами

Месси открыл свою 21-метровую статую в Калькутте:

