Игрок «Тоттенхэм Хотспур» Биссума может вернуться в чемпионат Франции — The Times

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Ив Биссума в январе может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает The Times.

Футболист ещё не играл за лондонцев в нынешнем сезоне, ранее его отстраняли от работы с командой. По данным источника, «Марсель» и «Ницца» могут быть заинтересованы в подписании игрока. Напомним, Биссума включён в заявку национальной команды Мали для участия в матчах Кубка африканских наций.

В ноябре 2025 года в соцсетях появилось видео, на котором Биссума употреблял запрещённые вещества. Отмечается, что в 2024 году 29‑летнего хавбека сборной Мали уже ловили на употреблении веселящего газа.