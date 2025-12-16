Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Тоттенхэм Хотспур» Биссума может вернуться в чемпионат Франции — The Times

Игрок «Тоттенхэм Хотспур» Биссума может вернуться в чемпионат Франции — The Times
Комментарии

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Ив Биссума в январе может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает The Times.

Футболист ещё не играл за лондонцев в нынешнем сезоне, ранее его отстраняли от работы с командой. По данным источника, «Марсель» и «Ницца» могут быть заинтересованы в подписании игрока. Напомним, Биссума включён в заявку национальной команды Мали для участия в матчах Кубка африканских наций.

В ноябре 2025 года в соцсетях появилось видео, на котором Биссума употреблял запрещённые вещества. Отмечается, что в 2024 году 29‑летнего хавбека сборной Мали уже ловили на употреблении веселящего газа.

Материалы по теме
«Ювентус» хочет обменять Локателли на Хёйбьерга из «Марселя» — La Gazzetta dello Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android