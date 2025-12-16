Скидки
Тер Штеген сыграет за «Барселону» впервые в сезоне, немец — в старте на матч Кубка Испании

Тер Штеген сыграет за «Барселону» впервые в сезоне, немец — в старте на матч Кубка Испании
Комментарии

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген проведёт первый матч в сезоне-2025/2026 в составе каталонского клуба. Сегодня, 16 декабря, сине-гранатовые в рамках 1/16 финала Кубка Испании встретятся с клубом «Гвадалахара» из третьей лиги страны. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Гвадалахара
Гвадалахара
Не начался
Барселона
Барселона
Стартовый состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Хофре Торрентс, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Фермин Лопес, Марк Касадо, Френки де Йонг, Ламин Ямаль, Маркус Рашфорд, Руни Барджи.

В последний раз тер Штеген появлялся в воротах «Барселоны» 18 мая 2025 года в матче 37-го тура сезона-2024/2025 испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:3).

