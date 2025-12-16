Скидки
Юристы Мбаппе — после победы в суде: надеемся, «ПСЖ» добровольно выполнит наши требования

Юристы Мбаппе — после победы в суде: надеемся, «ПСЖ» добровольно выполнит наши требования
Комментарии

Юристы нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе высказались после того, как суд взыскал с бывшей команды француза € 61 млн по делу о компенсации зарплаты.

«За выполненную работу платят. Клуб [«ПСЖ»] должен заплатить немедленно. Футбол — это не зона беззакония, и мы надеемся, что «ПСЖ» добровольно выполнит наши требования, без необходимости обращаться к судебному приставу», – приводит слова юристов Мбаппе аккаунт The Touchline в соцсети X.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалось, что Мбаппе требует от «ПСЖ» компенсацию в размере € 263 млн. В эту сумму входят невыплаченные нападающему зарплата и премиальные после завершения контракта, а также компенсация за то, как с ним обращались в команде.

Килиан покинул «ПСЖ» летом 2024 года на правах свободного агента. Футболист присоединился к мадридскому «Реалу», за который выступает и по сей день.

