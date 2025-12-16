Стало известно, как Карпин проголосовал на премии лучшему футболисту ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поставил полузащитника «ПСЖ» Витинью на первое место при голосовании на премии лучшему футболисту 2025 года от ФИФА. На второй строчке российский специалист разместил нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Третье место занял вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

По результатам голосования лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА был признан Дембеле.

В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» футболист взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе французского гранда дошёл до финала клубного чемпионата мира. Также Дембеле выиграл «Золотой мяч» — 2025.

