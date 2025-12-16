Матч «Барселоны» в Кубке Испании был перенесён на полчаса из соображений безопасности

Матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Гвадалахара» из третьей лиги страны и «Барселона», был перенесён на 30 минут. Об этом официально сообщила пресс-служба каталонцев в соцсети X. Команды сыграют сегодня, 16 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По данным источника, решение о переносе матча было принято из соображений безопасности.

«Гвадалахара» одержала две победы в двух предыдущих стадиях турнира. В первом раунде команда одолела «Касереньо» (1:0), во втором оказалась сильнее клуба «Сеута». Для «Барселоны» данный матч станет первым в текущем розыгрыше.