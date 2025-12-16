Головин выбрал Мбаппе лучшим игроком 2025 года на премии ФИФА, Дембеле — на третьем месте

Атакующий полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поставил нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на первое место при голосовании на премию лучшему футболисту 2025 года от ФИФА. На второй строчке расположился вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле замкнул тройку лидеров.

По результатам голосования лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА был признан Дембеле.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. Мбаппе в прошедшем сезоне сыграл 59 матчей во всех соревнованиях, где забил 44 гола и сделал пять ассистов.

