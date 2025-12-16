Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин выбрал Мбаппе лучшим игроком 2025 года на премии ФИФА, Дембеле — на третьем месте

Головин выбрал Мбаппе лучшим игроком 2025 года на премии ФИФА, Дембеле — на третьем месте
Комментарии

Атакующий полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поставил нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на первое место при голосовании на премию лучшему футболисту 2025 года от ФИФА. На второй строчке расположился вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле замкнул тройку лидеров.

По результатам голосования лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА был признан Дембеле.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. Мбаппе в прошедшем сезоне сыграл 59 матчей во всех соревнованиях, где забил 44 гола и сделал пять ассистов.

Материалы по теме
Стало известно, как Карпин проголосовал на премии лучшему футболисту ФИФА

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android