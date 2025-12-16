Стал известен выбор защитника «Зенита» Алипа в голосовании за лучшего игрока года от ФИФА

На официальном сайте ФИФА опубликован выбор защитника санкт-петербургского «Зенита» и капитана национальной команды Казахстана Нуралы Алипа в рамках голосования за лучшего игрока 2025 года по версии ФИФА.

По версии Алипа, первую строчку в голосовании заслужил нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, который в итоге и стал победителем. На второе место Нуралы поставил одноклубника Дембеле Ашрафа Хакими, а топ-3 замкнул нападающий «Барселоны» Рафинья.

В минувшем сезоне 28-летний Усман Дембеле принял участие в 53 матчах во всех клубных турнирах, в которых он отличился 35 голами и 16 результативными передачами.