Главная Футбол Новости

Захарян — в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч с «Эльденсе» в Кубке Испании

Захарян — в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч с «Эльденсе» в Кубке Испании
Комментарии

Российский полузащитник Арсен Захарян включён в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Эльденсе» в 1/16 финала Кубка Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Эльденсе
Эльда
1-й тайм
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян

В предыдущей встрече Кубка Испании команда из Сан-Себастьяна победила «Реус» со счётом 2:0. «Эльденсе» выиграл у «Альмерии» со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

