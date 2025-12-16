Захарян — в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч с «Эльденсе» в Кубке Испании

Российский полузащитник Арсен Захарян включён в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Эльденсе» в 1/16 финала Кубка Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

В предыдущей встрече Кубка Испании команда из Сан-Себастьяна победила «Реус» со счётом 2:0. «Эльденсе» выиграл у «Альмерии» со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

