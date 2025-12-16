Скидки
Стало известно, как российский журналист проголосовал на премии FIFA The Best
Комментарии

Российский журналист Олег Кошелев поставил флангового нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле на первое место при голосовании на премии лучшему футболисту 2025 года от ФИФА. На второй строчке российский автор разместил вингера «Барселоны» Рафинью. Третье место занял форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

По результатам голосования лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА был признан Дембеле.

В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» футболист взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе французского гранда дошёл до финала клубного чемпионата мира. Также Дембеле выиграл «Золотой мяч» — 2025.

