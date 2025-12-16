Только пять капитанов сборных поставили Рафинью на первое место в голосовании ФИФА

В пяти странах капитаны сборных поставили нападающего «Барселоны» Рафинью на первое место в голосовании лучшему футболисту 2025 года от ФИФА. Этими странами стали Гибралтар, Сейшелы, Тонга, Уганда и Узбекистан.

Отметим, что от сборной Узбекистана голосовал бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

В минувшем сезоне бразильский футболист в составе сине-гранатовых отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Рафинья стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С «Барселоной» Рафинья выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

