Только пять капитанов сборных поставили Рафинью на первое место в голосовании ФИФА

Только пять капитанов сборных поставили Рафинью на первое место в голосовании ФИФА
В пяти странах капитаны сборных поставили нападающего «Барселоны» Рафинью на первое место в голосовании лучшему футболисту 2025 года от ФИФА. Этими странами стали Гибралтар, Сейшелы, Тонга, Уганда и Узбекистан.

Отметим, что от сборной Узбекистана голосовал бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

В минувшем сезоне бразильский футболист в составе сине-гранатовых отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Рафинья стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С «Барселоной» Рафинья выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Рафинья — вне символической сборной ФИФА — 2025. У бразильца 34+26 в 57 матчах сезона

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

