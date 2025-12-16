Опубликован топ-3 Головина в голосовании за лучшего тренера года на премии The Best

Стало известно, за кого голосовал полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин при определении лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА на премии The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) 16 декабря.

На первое место Александр Головин определил главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике. Второе место, по мнению россиянина, занял возглавляющий «Ливерпуль» Арне Слот. На третье место полузащитник поставил испанского специалиста Микеля Артету, работающего в лондонском «Арсенале».

Победителем в номинации «Лучший тренер 2025 года» стал Луис Энрике. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.