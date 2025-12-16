Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликован топ-3 Головина в голосовании за лучшего тренера года на премии The Best

Опубликован топ-3 Головина в голосовании за лучшего тренера года на премии The Best
Комментарии

Стало известно, за кого голосовал полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин при определении лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА на премии The Best. Церемония награждения лучших тренеров и футболистов календарного года проходила в Дохе (Катар) 16 декабря.

На первое место Александр Головин определил главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике. Второе место, по мнению россиянина, занял возглавляющий «Ливерпуль» Арне Слот. На третье место полузащитник поставил испанского специалиста Микеля Артету, работающего в лондонском «Арсенале».

Победителем в номинации «Лучший тренер 2025 года» стал Луис Энрике. В минувшем сезоне под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
Дембеле — футболист года по версии ФИФА! А ещё назвали лучших вратаря и тренера
Дембеле — футболист года по версии ФИФА! А ещё назвали лучших вратаря и тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android